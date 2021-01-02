أبرزهم أشرف زكي وأحمد حلمي وزوجته.. فنانين حرصو على حضور جنازة وحيد حامد (صور)

السبت 02/يناير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد، وذلك عقب وفاته صباح اليوم السبت.




ومن أبرز الفنانين الحاضرين للجنازة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثليلية والفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي وعزت العلايلي وإلهام شاهين.




وأقيمت جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



وأعلن عن وفاة السيناريست وحيد حامد المخرج مروان حامد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده

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