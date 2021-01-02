بحضور نجوم الفن.. جنازة السينارست الراحل وحيد حامد (صور)

السبت 02/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد، والذي توفى صباح اليوم السبت عقب تعرضه لأزمة صحية.




وأقيمت جنازة السيناريست وحيد حامج بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، ومن أبرز الفنانين الحاضرين إلهام شاهين وعزت العلايلي ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي.



وأعلن عن وفاة السيناريست وحيد حامد المخرج مرواد حامد قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده".

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