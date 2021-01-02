أوكرانيا: شركة "Biolek" تتقدم بطلب تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

السبت 02/يناير/2021 - 12:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قدمت شركة الأدوية الأوكرانية "Biolek"، الوثائق لتسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكوفيد-19، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وأوضح فيكتور مدفيدتشوك رئيس حزب "المنصة المعارضة – من أجل الحياة" الأوكراني، أنه يمكن تنظيم إنتاج لقاح"سبوتنيك V"، في أوكرانيا خلال فترة لا تتعدى 3-6 أشهر.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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