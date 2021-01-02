روسيا تسجل 26301 إصابة بفيروس كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 12:21 م
روسيا
روسيا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 26301 إصابة بفيروس كورونا إضافة إلى 447 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا عن 27039 إصابة و536 وفاة في إحصائية أمس الجمعة.

 

ووفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، وصلت حصيلة الحالات المسجلة في البلاد إلى 3 ملايين و212637، منها 58002 وفاة.

 

ورصدت الصحة الروسية، تعافي 18897 شخصا خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى مليونين و599035، مع بقاء 555600 حالة نشطة.

 

وأفادت بيانات المركز، بأن 14,8% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

 

وقد تراجع عدد الإصابات اليومية، في موسكو من 5907 أمس إلى 5452 اليوم، مع زيادة الوفيات من 71 إلى 76، في حين تماثل 6107 مرضى للشفاء.

 

وفي بطرسبورغ حافظت مؤشرات الوضع الوبائي على استقرارها باستثناء عدد حالات الشفاء، الذي هبط من أكثر من 3 آلاف أمس إلى أقل من ألف اليوم.

 

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