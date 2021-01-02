(tamwin.com.eg) | رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين 2021 وخطوات الإضافة عبر موقع بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر

السبت 02/يناير/2021 - 11:40 ص
اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين 2021
اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين 2021

(tamwin.com.eg) | رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين 2021 وخطوات الإضافة عبر موقع بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الخرجية المصرية عن فتح باب التقديم لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين 2021 خلال هذه الأيام، وقد جاء هذا البيان من خلال تصريح رسمي وتناول العديد من النقاط، ومن أهمها الفئة المعنية والتي لها حق إضافة امواليد إلكترونيا عبر شبكة الانترنت ومن خلال الموقع الرسمية التابعة لوزارة التموين، وأيضا خطوات إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر بطريقة صحيحة، وذلك حتى لا يكون هناك خطأ في عملية التقديم.

اضافة المواليد لبطاقات التموين 2021
هناك الكثير من فئات الشعب في ترقب كبير لقرار وزارة التموين الخاص بإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من الأسر، ونرا لحصر الحكومة المصرية على مصلحة المواطن المصري قامت وزارة التموين بفتح إضافة المواليد إلكترونيا لبعض الفئات منها الأرامل والمطلقات وأيضا العمالة الغير منتظمة، وذلك بداية من أول شهر يناير 2021 الجاري ومن خلال موقع دعم مصر.

رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2021
وقد نوهت وزارة التموين والتجارة الخارجية على أن هناك بعض الخطوات التي يجب على المواطن اتباعها لإضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم والتي جائت كالتالي :-

- تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر او موقع بوابة مصر الرقمية.
- اختيار ضم افراد أسرة.
- ادخال بيانات صحاب البطاقة من رقم البطاقة والرقم القومي والمحافظة التابع لها.
- ادخال بيانات الطفل من الرقم القومي وصلة القرابة وغيرها من البيانات.
- تتبع بيانات الطلب.

(tamwin.com.eg) | رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين 2021 وخطوات الإضافة عبر موقع بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر

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