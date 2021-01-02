اعتقال صيدلي أفسد عمدا 500 لقاح لكورونا في أمريكا

السبت 02/يناير/2021 - 11:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، اعتقال صيدلي قام "عن قصد" بفك تجميد أكثر من 500 جرعة من لقاح كورونا، مع علمه بأنها ستفسد.

 

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أخرج الصيدلاني، الذي كان يعمل في المستشفى، جرعات اللقاح من جهاز التبريد الأسبوع الماضي، واستخدم المركز الصحي بعضها قبل أن يدرك أنها أصبحت غير صالحة.

 

وقد أقر المعتقل هذا الأسبوع، بأنه أزال عن قصد جرعات لقاح شركة مودرنا من الثلاجة، رغم أنها توصي بالحفاظ على قواريرها عند درجة حرارة -20 درجة مئوية (-4 فهرنهايت).

 

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية والشرطة في ولاية ويسكونسن المحلية، تحقيقًا في القضية، ولم يوضحوا حتى الآن ما الذي دفع الصيدلي إلى فك تجميد العديد من جرعات اللقاح.

 

ويذكر أن الصيدلاني، يواجه تهمًا قد تقود لسجنه، مثل تعريض سلامة الآخرين للخطر من الدرجة الأولى، والتلاعب بعقار موصوف، وإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح مودرنا صيدلي امريكا اعتقال صيدلي

أخبار تهمك

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ يوم

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يشيد بنجم ريال مدريد.. ولكن!

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نجم وادى دجلة يكشف موقفه من عروض الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير جيرالدو بعد التعاقد مع بواليا

منذ ثلث ساعة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعة الا ربع

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا وأمريكا والصين.. كيف تتنافس الدول الكبرى على إنتاج لقاحات كورونا؟

كل ما تريد معرفته عن لقاح مودرنا بعد نجاح فعاليته بنسبة 95%

بعد تفوقه علي لقاح فايزر.. تعرف على كافة تفاصيل لقاح مودرنا المنتظر

بعد الإعلان عن لقاحات كورونا.. هل اقتربت العودة للحياة الطبيعية؟

تصريح هام من جامعة أكسفورد بشأن لقاحها المضاد لكورونا

95 ٪ الأعلى.. ما مدى فاعلية لقاحات كورونا التي ظهرت بالعالم؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:05 ص

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

هالاند يحسم مستقبله بين ريال مدريد وبرشلونة

08:30 ص

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

05:30 ص

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

07:38 م

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»