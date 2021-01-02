اعتقال صيدلي أفسد عمدا 500 لقاح لكورونا في أمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، اعتقال صيدلي قام "عن قصد" بفك تجميد أكثر من 500 جرعة من لقاح كورونا، مع علمه بأنها ستفسد.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أخرج الصيدلاني، الذي كان يعمل في المستشفى، جرعات اللقاح من جهاز التبريد الأسبوع الماضي، واستخدم المركز الصحي بعضها قبل أن يدرك أنها أصبحت غير صالحة.

وقد أقر المعتقل هذا الأسبوع، بأنه أزال عن قصد جرعات لقاح شركة مودرنا من الثلاجة، رغم أنها توصي بالحفاظ على قواريرها عند درجة حرارة -20 درجة مئوية (-4 فهرنهايت).

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية والشرطة في ولاية ويسكونسن المحلية، تحقيقًا في القضية، ولم يوضحوا حتى الآن ما الذي دفع الصيدلي إلى فك تجميد العديد من جرعات اللقاح.

ويذكر أن الصيدلاني، يواجه تهمًا قد تقود لسجنه، مثل تعريض سلامة الآخرين للخطر من الدرجة الأولى، والتلاعب بعقار موصوف، وإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات.