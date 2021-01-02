هزة أرضية قوية تضرب داغستان

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة داغستان، حسبما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي-المتوسطي (EMSC)، اليوم السبت.

وقد رصد المركز، هذه الهزات الأرضية، في الساعة الواحدة و5 دقائق ليلا بتوقيت UTC (الساعة الرابعة و5 دقائق من صباح اليوم بتوقيت موسكو).

وأفاد المركز، بأن الزلزال وقع على بعد 21 كيلومترا شمال غربي مدينة داغستان لاوار و12 كيلومترا شمال غربي ديربنت.

ولفت المركز، إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أية معلومات، عن وقوق أضرار أو إصابات.