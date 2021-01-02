رانيا يوسف عن سبب إبرازها مؤخرتها: "أما بنعمة ربك فحدث"

السبت 02/يناير/2021 - 02:54 ص
بوابة الفجر

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد، بعد كشفها عن السبب الحقيقى لتعمد إبراز مؤخرتها، قائلة: ""أما بنعمة ربك فحدث".

وتسبب تعليق رانيا يوسف في الهجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض باسقاط آيات قرانية في غير محلها وبشكل ينافي احترام المقدسات الإسلامية.

جاء تعليق رانيا يوسف، السابق خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في قناة "الرشيد" الفضائية.

يذكر أن رانيا يوسف اثارت الجدل مؤخرًا في لقاء تليفزيوني اثناء ردها على سؤال المذيع عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 مؤخرًا، وارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها، لترد رانيا، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها هناك الكثير من الفنانات ترتدي إطلالات مثيرة ومازحت رانيا قائلة:"ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية".



أخبار تهمك

مبلغ خرافي.. الزمالك يحدد سعر الاستغناء عن مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم أول صفقاته في 2021

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ حوالي 5 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

طارق يحيى يكشف السر وراء رسائل ساسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ وائل الإبراشي من داخل المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يغادر معسكر الفريق بسبب وفاة والدته

منذ ساعتين و 53 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

07:38 م

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

11:03 م

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»