رانيا يوسف عن سبب إبرازها مؤخرتها: "أما بنعمة ربك فحدث"
السبت 02/يناير/2021 - 02:54 ص
أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد، بعد كشفها عن السبب الحقيقى لتعمد إبراز مؤخرتها، قائلة: ""أما بنعمة ربك فحدث".
وتسبب تعليق رانيا يوسف في الهجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض باسقاط آيات قرانية في غير محلها وبشكل ينافي احترام المقدسات الإسلامية.
جاء تعليق رانيا يوسف، السابق خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في قناة "الرشيد" الفضائية.
يذكر أن رانيا يوسف اثارت الجدل مؤخرًا في لقاء تليفزيوني اثناء ردها على سؤال المذيع عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 مؤخرًا، وارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها، لترد رانيا، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها هناك الكثير من الفنانات ترتدي إطلالات مثيرة ومازحت رانيا قائلة:"ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية".