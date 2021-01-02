كورونا تمكن من الرئتين".. الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة للمشاهدين"

السبت 02/يناير/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر

قرأ الإعلامي عمرو أديب، رسالة زميله وائل الإبراشي للمشاهدين والتي كشف فيها الأخير آخر تطورات حالته الصحية.

وجاء في رسالة الإبراشي، التي قرأها أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" "أنا ممنوع من الكلام بأمر الأطباء منذ أن حملني الإسعاف إلى  مستشفى زايد وحالتي الصحية صعبة".

وأضاف: "لقد تمكنت كورونا من جزء كبير من الرئتين ولكن الآن فقط بدأت حالتي تتحسن".

يذكر أنه تم نقل وائل الإبراشي الذي نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

كشفت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل عن تحسن حالته الصحية وخروجة من غرفة العناية المركزة عقب سوء حالته منذ ساعات قليلة بسبب فيروس كورونا المستجد

وكان الإعلامي وائل الإبراشي قد تعرض لمضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة.

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