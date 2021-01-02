شاهد.. "الهجرة": أعدنا 80 ألف مواطن عالق خلال الموجة الأولى لكورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنهم نجحوا في إعادة أكثر من 80 ألف مواطن عالق خلال الموجة الأولى من كورونا.





وأضافت "مكرم"، خلال حوارها مع قناة "النيل للأخبار"، أن مبادرة "خلينا سند لبعض" كان لها أكبر أثر في عودة العالقين من الخارج.





وأشارت إلى أن مبادرة "اتكلم عربي"، مبادرة وطنية هامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الهوية.





في سياق منفصل، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع أزمة العالقين بالخارج في المرة الأولى، وأنهم جاهزون لأي استغاثة ترد إليهم من العالقين بالخارج في الوقت الحالي.





وأضافت "مكرم"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات رصدت أكثر من 2000 استغاثة من العالقين بالخارج، و80% من هذا الرقم موجود على أرض الإمارات، لافتة إلى أنهم لا يريدون العودة لمصر بل يريدون الوصول لعملهم بالخارج.



