شاهد.. "الهجرة": أعدنا 80 ألف مواطن عالق خلال الموجة الأولى لكورونا

السبت 02/يناير/2021 - 02:32 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أمنية فوزي
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنهم نجحوا في إعادة أكثر من 80 ألف مواطن عالق خلال الموجة الأولى من كورونا.

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها مع قناة "النيل للأخبار"، أن مبادرة "خلينا سند لبعض" كان لها أكبر أثر في عودة العالقين من الخارج.

وأشارت إلى أن مبادرة "اتكلم عربي"، مبادرة وطنية هامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الهوية.

في سياق منفصل، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع أزمة العالقين بالخارج في المرة الأولى، وأنهم جاهزون لأي استغاثة ترد إليهم من العالقين بالخارج في الوقت الحالي.

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات رصدت أكثر من 2000 استغاثة من العالقين بالخارج، و80% من هذا الرقم موجود على أرض الإمارات، لافتة إلى أنهم لا يريدون العودة لمصر بل يريدون الوصول لعملهم بالخارج.

وأشارت إلى أنها تتلقى استغاثات على هاتفها الشخصي، مؤكدة أنهم يعملون على قدم وساق لتلقي جميع الاتصالات والاستغاثات.

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