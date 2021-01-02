رانيا يوسف تطالب بإخصاء المتحرشين

السبت 02/يناير/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر

طالبت الفنانة رانيا يوسف بإخصاء المتحرش وبتر عضوه الذكري، ليكون درسا وعبرة لعدم تكرار هذا الفعل المشين

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أنها تعرضت للتحرش الجسدي واللفظي، مؤكدة  انها قمت بالواجب مع اللى اتحرش بيا، بحد وصفها.

ولفتت إلى أن السوشيال ميدي السبب في ازدياد ظاهرة التحرش الجنسي ، مؤكدة أنها ضد الزواج العرفي ولم تتزوج عرفيًا.

يذكر أن رانيا يوسف اثارت الجدل مؤخرًا في لقاء تليفزيوني اثناء ردها على سؤال المذيع عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 مؤخرًا، وارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها، لترد رانيا، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها هناك الكثير من الفنانات ترتدي إطلالات مثيرة ومازحت رانيا قائلة:"ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية".

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