شاهد.. أول تعليق لـ وائل الإبراشي من داخل المستشفى

السبت 02/يناير/2021 - 12:49 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
هدى عبدالرازق
كشف الإعلامي عمرو أديب، أنهم حاولوا التواصل مع الإعلامي وائل الإبراشي للاطمئنان على حالته الصحية بعد نقله للمستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإبراشي أخبرهم أنه ممنوع من التحدث بأمر الطبيب، مضيفا أن الإبراشي أدلى برسالة جاء فيها: "منذ أن حملتني الإسعاف إلى مستشفى زايد التخصصي وأنا في حالة حرجة".

وأضاف: "فيروس كورونا تمكن من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك إلا مساحات صغيرة للتنفس.. والآن فقط بدات حالتي تتحسن، ولكني أحتاج دعواتكم، ولكني على يقين قوي بالشفاء".

واستطرد "أديب"، أن هناك عدد من المسئولين أعلنوا عن اصابتهم بالفيروس مثل عمرو موسى، ونجوى إبراهيم، معقبا: "أنتم السابقون ونحن اللاحقون"..

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وائل الإبراشي بوابة الفجر الفجر

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