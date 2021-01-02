إقامة عزاء كبير بإحدى قرى طوخ بالمخالفة لقرارات الدولة (صور)

السبت 02/يناير/2021 - 05:00 ص
جانب من العزاء
جانب من العزاء
محمد ضوه
تداول رواد التواصل الاجتماعي، الجمعة، صورا لإقامة عزاء كبير بقرية العبادلة التابعة لمركز طوخ، بمحافظة القليوبية، لزوجة عمدة القرية الحاج طارق العمدة.

وأقيم العزاء بالمخالفة لقرارات الدولة بمنع إقامة سرادقات العزاء، ودون مراعاة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، خوفا من تفشي وانتشار فيروس كورونا، ما أثار التساؤلات بين النشطاء عن سبب ترك السرادق والسماح بهذه التجمعات، في حين أن أجهزة مدينة بنها فضت سرادق عزاء لأحد المواطنين بعد أن أقامه حفاظا على أرواح المواطنين من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد أصدر قرارًا بحظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، ومنع أي تجمعات، كإجراء احترازي للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على أرواح المواطنين.
إقامة عزاء كبير بإحدى قرى طوخ بالمخالفة لقرارات الدولة (صور)
إقامة عزاء كبير بإحدى قرى طوخ بالمخالفة لقرارات الدولة (صور)
إقامة عزاء كبير بإحدى قرى طوخ بالمخالفة لقرارات الدولة (صور)
إقامة عزاء كبير بإحدى قرى طوخ بالمخالفة لقرارات الدولة (صور)
إقامة عزاء كبير بإحدى قرى طوخ بالمخالفة لقرارات الدولة (صور)
إقامة عزاء كبير بإحدى قرى طوخ بالمخالفة لقرارات الدولة (صور)
إقامة عزاء كبير بإحدى قرى طوخ بالمخالفة لقرارات الدولة (صور)
إقامة عزاء كبير بإحدى قرى طوخ بالمخالفة لقرارات الدولة (صور)

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