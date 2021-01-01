تضامن بني سويف: إغلاق 42 حضانة لعدم اتباع الاجراءات الاحترازية

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أكدت احسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن بمحافظة بنى سويف، ان وزارة التضامن الاجتماعى لم تقرر غلق الحضانات، مؤكدة على استمرار العمل بها، وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسة وكيل المديرية،ومدير الاسرة والطفولة خالد شكرى، واخصائى اول ادارة الاسرة والطفولة رامى الاباصيرى، وتم المرور على 179 حضانة على مستوى مراكز المحافظة، لمتابعة الاجراءات الاحترازية بها للتاكد من مواجهة منع انتشار كورونا، وتبين للجنة ان 42 حضانة على مستوى المحافظة لا تتبع الاجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة.

وأضافت، أنه تم توثيق المخالفين من الحضانات بالصور، مشيرة إلى ان اللجنة فوجئت بان فصول الاطفال لا يوجد بها تباعد اجتماعى، وعدم استخدام المطهرات والكحل وعلى الفور قامت اللجنة باغلاق الحضانات المخالفة للتعليمات في نفس الوقت واستدعت اولياء الامور واخذوا اطفالهم وتم اغلاق الحضانات المخالفة.

وقالت «أبوزيد» ان أي حضانة تم اغلاقها، وقامت باجراءات السلامة التي اقرتها الدولة هناك لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى تقوم بمراجعتها ويمكن فتحها مرة أخرى. لافتة أنه يتم التعامل بكل الاجراءات الاحترازية سواء بالنسبة للأهالي أو جمعيات إدارة الحضانات وتكون المتابعة مستمرة للتأكد أن تلك الاجراءات تتبع بكل دقة.

وقال خالد شكرى مدير ادارة الاسرة والطفولة، ان اللجنة المكلفة بالمرور على حضانات بنى سويف، قامت بزيارة 40 حضانة في مدينة بنى سويف تبين ان 28 حضانة تتبع التعليمات والاجراءات الاحترازية من مرض كورونا وتم اغلاق 12 حضانة، وفى مركز بنى سويف تم المرور على 39 حضانة تبين ان 10 حضانات مخالفة وتم اغلاقها، وفى مركز ببا تم المرور على 28 حضانة واغلاق 5 حضانات، وفى مركز الفشن تم المرور على 17 حضانة واغلاق 4 حضانات وفى مركز ناصر تم المرور على 20 حضانة واغلاق 4 حضانات، وفى مركز اهناسيا تم المرور على 22 حضانة واغلاق 5 حضانات، وفى مركز الواسطى تم المرور على 13 حضانة واغلاق 2 حضانة فقط. 

وأضاف مدير الاسرة والطفولة، ان الحضانات المخالفة تم اغلاقها اثناء تواجد اللجنة وتم استدعاء اولياء الامور وحصلوا على اطفالهن قبل اغلاق الحضانة.

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