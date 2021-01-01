رايولا يكشف حقيقة انضمام هالاند إلى برشلونة

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا درتموند كشف حقيقة انتقال النجم النرويجي إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

وقال رايولا في تصريحات أبرزها موقع سبورت 1 الألماني:"إنها أنباء كاذبة، لم أتحدث أبدًا مع أي مرشح رئاسي لبرشلونة عن هالاند ولن أفعل ذلك، إذا كان هناك رئيس جديد للنادي تم انتخابه في يناير، يستطيع الاتصال بي".

وأفاد الموقع الألماني بأن كلا من إيميلي روسود المرشح لرئاسة برشلونة وجوسيب مينجويلا المرشح الآخر على منصب نائب الرئيس أعلن أنهما بصدد التوصل لاتفاق مع رايولا بشأن انضمام هالاند إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع الألماني أن رايولا أكد عدم وجود اتصالات مع أي مرشح في انتخابات برشلونة لانتقال هالاند إلى النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

وأشار الموقع الألماني إلى أن هالاند اختتم عامه الأول ضمن صفوف أسود الفيستيفاليا في الأيام الماضية، حيث نجح على مدار تلك الفترة في تسجيل 33 هدفًا وصناعة 6 أهداف أخرى أثناء مشاركته في 32 مباراة.



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