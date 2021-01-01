دنيا صلاح عبدالله تقدم برنامج "فى حته تانيه" للعام الثانى على إذاعه ميجا FM 92.7

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تقدم الإعلامية الشابة، والمذيعة المتميزة، دنيا صلاح عبدالله، برنامج فى حته تانيه، ابتداء من الأسبوع القادم الأول من شهر يناير. وللعام الثانى بنجاحًا كبيرًا البرنامج بعنوان فى حتة تانية الساعة الواحده ظهرًا يذاع البرنامج أيام الأربعاءو الخميس وتتضمن فقرات البرنامج فقرات الأبراج وفقرات ضيف فى حته تانيه وفقرات نجوم وفنانين ومطربين وشباب ناجحين فى حته تانيه.

في سياق منفصل، توفي مساء أمس الخميس، شقيق الفنان صلاح عبدالله والدة المذيعة دنيا، حيث بدأت جنازة سمير عبدالله، بمقابر العائلة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.

وكان أول الحاضرين لمراسم الجنازة، كل من الفنانين: (محمد رياض وفتوح أحمد)، في ظل انهيار صلاح عبدالله، بالبكاء في وداع شقيقه الأصغر، وحرص الحاضرون على إحضار كرسي له ومواساته حتى تمر مراسم الجنازة والعزاء.

وفي هذا السياق، نشر الفنان صلاح عبد الله، تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نعى فيها شقيقه الأصغر «سمير» الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس 31 ديسمبر، بكلمات من الحزن والأسى.
دنيا صلاح عبدالله تقدم برنامج "فى حته تانيه" للعام الثانى على إذاعه ميجا FM 92.7
دنيا صلاح عبدالله تقدم برنامج "فى حته تانيه" للعام الثانى على إذاعه ميجا FM 92.7
دنيا صلاح عبدالله تقدم برنامج "فى حته تانيه" للعام الثانى على إذاعه ميجا FM 92.7
دنيا صلاح عبدالله تقدم برنامج "فى حته تانيه" للعام الثانى على إذاعه ميجا FM 92.7

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