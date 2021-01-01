عاجل.. إصابة خمسة لاعبين من مانشستر سيتي بفيروس كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة غياب خمسة لاعبين من الفريق عن مباراة تشيلسي المقبلة في البريميرليج وذلك بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وبسبب زيادة حالات الإصابة بالعدوى خلال الأيام الماضية تم تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون يوم الإثنين الماضي قبل أن يتم إغلاق ملعب التدريب ضمن الإجراءات الإحترازية.


وفي المؤتمر الصحفي الذي أقامه جوارديولا اكد أن الثنائي جابرييل جيسوس وكايل ووكر اصيبا بفيروس كورونا إلى أن جوارديولا رفض الإفصاح عن الثلاثة الآخرين.

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