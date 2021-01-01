5 تحديات صعبة أمام برشلونة في شهر يناير

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
سيكون فريق برشلونة الإسباني، أمام جدول مباريات مكتظ سيشمل مواجهات في 3 بطولات مختلفة (الدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني)، إذ يخوض ما بين 7 و9 مباريات رسمية.

ويستهل البارسا شهر يناير/كانون ثان الجاري بـ3 زيارات في الليجا، أولها هويسكا يوم الأحد، ثم أثلتيك بلباو الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية، وبعدها غرناطة في التاسع من الشهر الجاري.

وبعد هذه المباريات الثلاث، سيواجه برشلونة ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 13 يناير/كانون ثان بمدينة قرطبة، وحال فاز الفريق الكتالوني، سيخوض النهائي في مالاجا يوم 17 من نفس الشهر أمام ريال مدريد أو أتلتيك بلباو.

وبعد كأس السوبر، سيبدأ برشلونة طريقه في بطولة كأس ملك إسبانيا، ومن المرجح أن يكون ذلك في 20 يناير/كانون ثان (لم يتم تأكيد التاريخ بعد)، ضد منافس ستحدده القرعة.

وفي يومي 24 و 31 يناير/كانون ثان، سيخوض برشلونة مباراتين في الدوري، الأولى على ملعب إلتشي والثانية أمام أتلتيك بلباو في كامب نو، كل هذا قبل شهر فبراير/شباط الذي سيواجه في البلاوجرانا موعدا مهما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

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