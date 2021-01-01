صوفينار تحتفل بالعام الميلادي الجديد بالروب

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احتفلت الراقصة صوفينار بالعام الميلادي الجديد وذلك بجانب شجرة الكريسماس،وشاركت صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت صوفينار قائله "سنة جديدة سعيدة يا حبيبي يا حلوين "، وظهرت بروب أبيض وكانت بشعر منسدل على كتفها.



يذكر أن آخر أعمال صوفيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.