سعر برميل النفط اليوم الجمعة 1- 1- 2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:18 م
اسعار النفط اليوم
اسعار النفط اليوم
رويترز
سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة 1- 1 - 2021، سعر 51.80 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمى، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 48.52 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعا بشكل طفيف، إلا أن أسواق النفط الخام العالمية فقدت نحو خُمس قيمتها فى 2020 إذ تسببت إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا فى شل معظم الاقتصاد العالمى، لكن الأسعار انتعشت بقوة من مستوياتها المتدنية إذ تقدم الحكومات تحفيزا وفقا لرويترز.

يترقب السوق اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهى مجموعة تعرف باسم أوبك+، فى الرابع من يناير الجارى.

تعمل أوبك+ على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق. ومن المقرر أن تعزز المجموعة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال يناير، وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس القدر فى فبراير.

وأظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الجمعة، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام انخفضت 7.5 بالمئة فى ديسمبر إلى 82.7 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواها قبل عام وفقا لرويترز.

وفى عام 2020 ككل، تراجعت واردات النفط الخام 8.7 بالمئة على أساس سنوى إلى 978.5 مليون برميل وستصدر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية فى وقت لاحق من الشهر الجارى.

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