غلق 232 محلا ومطعما ومقهى لمخالفة مواعيد الغلق ببني سويف (صور)

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

واصلت الوحدات المحلية ببني سويف جهودها في تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة تطبيق قرارات رئساة مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة تداعيات عدوى كورونا، حيث تتم المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات والالتزام بالأعداد المقررة، حسب تعليمات اللجنة العليا لأزمة كورونا.

وفي هذا الإطار وتنفيذ لتكليفات المحافظ، قام اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف "مساء أمس" بحملة مكبرة لمتابعة المحلات والكافيهات والمقهاي والالتزام بمواعيد الغلق، شملت ميادين وشوارع المدينة العاصمة، مصطحبا المختصين والتنفيذيين المعنيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة فورا.

حيث اسفرت الحملة عن غلق 232 محل ما بين محلات ومطاعم وكافيهات ومقاهي لعدم اتباع تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالغلق في مواعيد محددة والتأكد علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ورفع 213 اشغال متنوع عبارة عن "باعة جائلين واستاندات وتاندات ويافط وتعديات علي الارصفة واشغال طريق" والتحفظ علي كافة الاشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

أشترك في الحملة كل من: المقدم محمد بكري نائب رئيس قسم شرطة المرافق وعبد الحي سيد نائب رئيس المدينة ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة وفتحي طايع مدير شئون المناطق ورؤساء المناطق والقوي المرافقة.

وفي نفس السياق شنت الوحدات القروية بحمالات لمتابعة المحلات والكافيهات والمقاهي والالتزام بمواعيد الغلق، حيث شن رئيس قرية تزمنت الشرقية، ورئيس قرية باروط، رئيس قرية ابشنا وفنين الإشغالات بالقري، والتي أسفرت الحملة متابعة قرار الغلق طبقا لتعليمات رئيس الوزراء والتأكد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق الكافيهات والمقاهي في تمام الساعة 10 مساء.

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