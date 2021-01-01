رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لدى وزارة التضامن الاجتماعي 2020/2021 للأسر الفقيرة والمحدوة الدخل الشهري

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:00 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لدى وزارة التضامن الاجتماعي 2020/2021 للأسر الفقيرة والمحدوة الدخل الشهري

رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠، من الأمور التي يبحث عنها في الوقت الحالي عبر محركات البحث جوجل حيث تقرر صرف معاش تكافل وكرامة لغير القادرين من الأسر المحدودة والفقيرة وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي القائمة على اختيار المستفيدين من الأسر الفقيرة ومعدومة الدخل الشهري تحت شروط وضوابط معلنة في وزارة التضامن الاجتماعي وتصرف عبر التأمينات والمعاشات في مصر ويجب أن تصرف لمن لا يزيد دخله عن 400 جنية شهرى وغيرها من الشروط التي سوف نتعرف عليها عبر الموقع

شروط صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والمحدوة الدخل الشهري في مصر
- يصرف ذلك المعاش للمسجل فيه عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ويكون مصري الجنسية.

- لابد أن يكون ليس لهم دخل شهري حيث تصرف لكل الأرامل و المطلقات والأيتام والرجال من الأسر التي لا يزيد دخلهم عن 400 جنية شهري.

- يجب أن لا يكون يحصل على معاش أخر من الدولة.

- المصاب بأعاقة لابد أن يقوم شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة المصرية.

رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة عام  2020/2021 
- يحتاج المتقدم أن يكون ادخل كل البيانات بطريقة صحيحة ويقوم بعد ذلك بالمتابعة المستمرة بالدخول على وزارة التضامن الاجتماعي أي الدخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي الخاص بمعاش تكافل وكرامة ومتاح عبر محركات جوجل.

- يتم الاستعلام بالضغط من خدمات الموقع على خدمة الاستعلام على معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر و يناير عام 2021.

- ثم يظهر لك كل النتائج المتاح على معاش تكافل وكرامة وتم التفكير في إنشاء معاش تكافل وكرامة عام 2020 لكي يتم مساعدة الأسر محدودة الراتب الشهري لرفع الدخل لهم توفير أحتياجاتهم المطلوبة وذلك سعي لتوفير طلبات المواطنين المصريين.

رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لدى وزارة التضامن الاجتماعي 2020/2021 للأسر الفقيرة والمحدوة الدخل الشهري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة

أخبار تهمك

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بضم بديل "السعيد"

منذ أقل من ساعتين

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ 17 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عرض سعودي لضم صخرة دفاع الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد انتقاله للأهلي.. ماذا فعل والتر بواليا أمام كبار الدوري المصري؟

منذ نصف ساعة

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

بالرقم القومي | ننشر خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة 2020 | (Here) رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

لينك.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 ص

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

11:30 ص

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

09:58 م

باتشيكو يطالب الزمالك بضم بديل "السعيد"

12:31 م

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

10:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»