



رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لدى وزارة التضامن الاجتماعي 2020/2021 للأسر الفقيرة والمحدوة الدخل الشهري





رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠، من الأمور التي يبحث عنها في الوقت الحالي عبر محركات البحث جوجل حيث تقرر صرف معاش تكافل وكرامة لغير القادرين من الأسر المحدودة والفقيرة وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي القائمة على اختيار المستفيدين من الأسر الفقيرة ومعدومة الدخل الشهري تحت شروط وضوابط معلنة في وزارة التضامن الاجتماعي وتصرف عبر التأمينات والمعاشات في مصر ويجب أن تصرف لمن لا يزيد دخله عن 400 جنية شهرى وغيرها من الشروط التي سوف نتعرف عليها عبر الموقع





شروط صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والمحدوة الدخل الشهري في مصر

- يصرف ذلك المعاش للمسجل فيه عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ويكون مصري الجنسية.





- لابد أن يكون ليس لهم دخل شهري حيث تصرف لكل الأرامل و المطلقات والأيتام والرجال من الأسر التي لا يزيد دخلهم عن 400 جنية شهري.





- يجب أن لا يكون يحصل على معاش أخر من الدولة.





- المصاب بأعاقة لابد أن يقوم شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة المصرية.





رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة عام 2020/2021

- يحتاج المتقدم أن يكون ادخل كل البيانات بطريقة صحيحة ويقوم بعد ذلك بالمتابعة المستمرة بالدخول على وزارة التضامن الاجتماعي أي الدخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي الخاص بمعاش تكافل وكرامة ومتاح عبر محركات جوجل.





- يتم الاستعلام بالضغط من خدمات الموقع على خدمة الاستعلام على معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر و يناير عام 2021.





- ثم يظهر لك كل النتائج المتاح على معاش تكافل وكرامة وتم التفكير في إنشاء معاش تكافل وكرامة عام 2020 لكي يتم مساعدة الأسر محدودة الراتب الشهري لرفع الدخل لهم توفير أحتياجاتهم المطلوبة وذلك سعي لتوفير طلبات المواطنين المصريين.



