تعرف على موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة العامة للتأمينات

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:55 م
الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس
الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

تعرف على موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة العامة للتأمينات 

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، خلال السطور التالية، موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة العامة للتأمينات.

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لصرف الدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، اعتبارا من يوم الأحد المقبل بقيمة 7 مليارات جنيه بالتزامن مع صرف معاشات شهر يناير.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أكد على جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة، لافتا الى أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و 7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس .

وفى سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر، لافتا إلى أنه لتحقيق رغبة الهيئة فى تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2021
خصصت الحكومة المصرية رابط مباشر من أجل تمكين كل المواطنين من استعلام العلاوات الخمس 2021 الدفعة الجديدة شهر يناير بالرقم القومي وهذا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وموقع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عبر شبكة الإنترنت.

ويمكن الآن إجراء عملية الاستعلام عن العلاوات الخمس شهر يناير 2021 من خلال الخطوات التالية:

- اذهب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (اضغط هنا).
- اختر خدمة استعلام العلاوات الخمس 2021 الدفعة الجديدة يناير.
- اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
- اضغط على استعلم.

تعرف على موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة العامة للتأمينات 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات العلاوات الخمس الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس 2021 التامينات والمعاشات

أخبار تهمك

بعد انتقاله للأهلي.. ماذا فعل والتر بواليا أمام كبار الدوري المصري؟

منذ نصف ساعة

عرض سعودي لضم صخرة دفاع الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم بديل "السعيد"

منذ أقل من ساعتين

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ ثلث ساعة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

المواعيد والطريقة.. خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

بالخطوات.. موقع الاستعلام عن العلاوات الخمسه الجديد لاصحاب المعاشات عبر رابط nosi.gov.eg (وزارة التضامن الاجتماعي)

Direct Link | الاستعلام عن أسماء المستحقين في العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2020 عبر رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي nosi.gov.eg

link الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي برابط مفعل الان من هيئة التأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن العلاوات الخمس 2020 بالرقم القومي.. لينك شغال | من هيئة التأمينات الاجتماعية

ننشر موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة |الاستعلام عبر رابط موقع moss.gov.eg وزارة التضامن الاجتماعي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 ص

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

01:53 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

11:30 ص

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

09:58 م

باتشيكو يطالب الزمالك بضم بديل "السعيد"

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»