



تعرف على موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة العامة للتأمينات





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، خلال السطور التالية، موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة العامة للتأمينات.





وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لصرف الدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، اعتبارا من يوم الأحد المقبل بقيمة 7 مليارات جنيه بالتزامن مع صرف معاشات شهر يناير.





وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أكد على جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة، لافتا الى أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و 7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس .





وفى سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر، لافتا إلى أنه لتحقيق رغبة الهيئة فى تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".





رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2021 خصصت الحكومة المصرية رابط مباشر من أجل تمكين كل المواطنين من استعلام العلاوات الخمس 2021 الدفعة الجديدة شهر يناير بالرقم القومي وهذا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وموقع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عبر شبكة الإنترنت.

ويمكن الآن إجراء عملية الاستعلام عن العلاوات الخمس شهر يناير 2021 من خلال الخطوات التالية:

- اذهب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ( اضغط هنا ). - اختر خدمة استعلام العلاوات الخمس 2021 الدفعة الجديدة يناير. - اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك. - اضغط على استعلم.



