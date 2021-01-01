"خدمات شركات المحمول المزعجة بتسحب فلوسك".. تستطيع إلغائها بهذا الكود

بعد العديد من الشكاوى ولسنوات من عملاء شركات المحمول بسبب الخدمات المزعجة التى ترسل فى شكل رسائل قصيرة على هواتفهم المحمولة ثم يفاجأون عند فتح الرسالة باشتراكهم فى الخدمة التى قد لاتكون ضمن اهتماماتهم من الأساس كما أنها تسحب رسوم شهرية مبالغ فيها، اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار حاسم بعد ورود أكثر من 250 الف شكوى من العملاء خلال ستة أشهر فقط.

حيث أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الكود المختصر المجاني * 155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتي تتضمن الاشتراك بدون علم وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، مما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد بحيث يستطيع المستخدم التابع لأي شبكة محمول استخدامه مجاناً وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التي تم الاشتراك بها إن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل الغاء كل خدمة من الخدمات على حده.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الدائم على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لشكواهم وتمكينهم من اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية وتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بها.