محافظ بني سويف: مليار و111 مليون جنيه تمويلات مبادرة "مشروعك"

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الدوري لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" حيث بلغ إجمالي تمويل المشروعات المنفذة "منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى 31 ديسمبر الماضي" مليار و111 مليونا و597 ألف جنيه، والتي استفاد منها 11 ألفا و122 مشروعًا ووفرت 14 ألفا و285 فرصة عمل.





وأكد محافظ بني سويف، في بيان، على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية" بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "غير الموظفين" وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.





وأشار المحافظ، إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الإتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.





من جانبها أضافت نهى محمد، مدير مشروعك على مستوى المحافظة، أنه تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدد من الخطوات العملية منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر والإنتاج.



