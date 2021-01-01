بعد انتقاله للأهلي.. ماذا فعل والتر بواليا أمام كبار الدوري المصري؟

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:41 م
والتر بواليا
والتر بواليا
علاء خليف
أعلن النادي الأهلي أمس الخميس، التعاقد رسميًا مع المهاجم الزامبي والتر بواليا قادمًا من نادي الجونة، لمدة 4 مواسم قادمة، لتعزيز هجوم الفريق الأحمر بالموسم الحالي.

وجاء تعاقد الأهلي مع والتر بواليا بناءًا على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لتدعيم هجوم المارد الأحمر قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار مع فريق الجونة في بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي وفي بداية الموسم الحالي.

ويعد والتر بواليا واحد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري قدم مستويات رائعة مع المارد الأحمر، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة في شباك معظم الأندية المصرية وتألق أمام كبار الدوري في الموسم الماضي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز ما قدمه والتر بواليا أمام كبار الدوري المصري:-

- الأهلي:

لعب مباراتين ضد المارد الأحمر في الموسم الماضي ولكنه لم يسجل أي أهداف.

- الزمالك:

خاض مباراتين ضد الزمالك، وخسرهما فريقه الجونة، وسجل "بواليا" هدفين في الشباك البيضاء.

- الإسماعيلي:

خاض بواليا 3 مباريات ضد الاسماعيلي فاز فريقه في مباراة وخسر مثلها وتعادل في الثالثة، وسجل هدف وحيد في شباك الدراويش.

- بيراميدز:

لعب والتر بواليا مباراتين ضد بيراميدز فاز بهما فريق الجونة، وسجل اللاعب الزامبي 3 أهداف.

- المصري:

خاض المهاجم الزامبي 3 مباريات ضد المصري البورسعيدي فاز فريقه في مباراة وخسر مثلها وتعادل في الثالثة، وسجل هدف وحيد.

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