نتنياهو للناخبين العرب: "تعالوا تطعّموا!"

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى مدينة الطيرة العربية داخل الخط الأخضر، في مسعى لـ"مخاطبة ود الناخب العربي" قبيل الانتخابات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ودعا نتنياهو خلال زيارته مواطني المدينة الى الإسراع في تلقي لقاح كورونا من أجل العودة سريعا الى الحياة الطبيعة.

وقال باللغة العربية: "تعالوا تطعموا، هدفي هو الوصول إلى 5.5 مليون تلقوا اللقاح، وهذا يكفي لإنهائه، اللقاحات تكفي 9 ملايين مواطن، والحقيقة سيكون هناك أكثر، أهنئكم على قدومكم لتلقي اللقاح وآمل أن يأتي المزيد".

ويأمل نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر بأن يسفر توددهم للمجتمع العربي في إسرائيل عن إقبال كبير منهم على التصويت في الانتخابات التشريعية مما قد يرجح كفة السباق لصالح أحدهما.

وأظهر استطلاع جديد أجراه معهد "بانيلس بولتيكس" ونشرته صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، أن حزب "كاحول لفان" الذي حصد 33 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، قد تم حذفه ولن يجتاز نسبة الحسم، فيما يواصل حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو الصدارة بهامش كبير بواقع 29 مقعدا، وحزب "تكفاه جدشا" لجدعون ساعر هو ثاني أكبر حزب بواقع 17 مقعدا. وحصل حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 14 مقعدا، بينما القائمة المشتركة حصلت على 11 مقعدا فقط.