لأول مرة.. "انفينكس" تطلق مسابقة Infinix Global Jackpot في مصر

تطلق Infinix ، الصينية ، مسابقة "Infinix Global Jackpot" لأول مرة بهدف الاحتفال مع عملائها بالعام الجديد 2021، حيث سيتم تقديم هدايا قيمة تتمثل في سيارات وثلاجات ومجموعة من الأجهزة المنزلية في سحب هو الأكبر من نوعه للعام الجديد.

من جانبه قال فيليب بان ، مدير إدارة البيع بالتجزئة في Infinix Global GTM: "منذ إنشائها في عام 2013 ، كانت Infinix تهتم دائمًا بالتغيرات في السوق ، وتسعى جاهدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين الشباب. مع الابتكار المستمر ، مؤكداً : "نحن ملتزمون بتوفير منصة لجيل الشباب الذين يحبون التكنولوجيا العصرية ولديهم شخصية مميزة للتعبير عنها حيث خلق حدث "Infinix Global Jackpot" تجربة تسوق مثالية تدمج بين الاستهلاك والترفيه ".

وأضاف: "على مدار العام الماضي ، كانت Infinix تبحث في اتجاه تطوير سوق الهواتف المحمولة واحتياجات المستهلك ، ومن ثم أطلقت سلسلة من الطرازات المتميزة حيث أطلقت Infinix الجهاز الرائد لهذا العام ، Zero 8 ، مع التركيز على التصميم الجمالي والكاميرا. حيث جاء الجهاز بكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل + عدسة أمامية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل تتيح للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو حية في أي وقت وفي أي مكان. وفي الوقت نفسه ، تم تجهيز Zero 8 بشاشة 6.85 بوصة FHD + ، ومعدل تحديث مرتفع 90 هرتز ، ومعدل أخذ عينات لمس عالي 180 هرتز. وهذا يعزز استجابة وحساسية الشاشة التي تعمل باللمس بجانب معالج MediaTek Helio G90T و الذاكرة الضخمة بسعة 128 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجارام تلك التركيبة التى تعزز اللعب وتجربة المستخدم.

ولعشاق الألعاب المحمولة ، يعد Infinix Note 8 الخيار الأول لهاتف الألعاب الذي سيمكنك من لعب أفضل ما لديك. مع معالج MediaTek Helio الثماني النواة وشاشة عرض كبيرة ثنائية الفتحة مقاس 6.95 بوصة تتميز بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتز ، يمكن تحقيق تجربة نظام سلسة للغاية.وفي نفس الوقت ، توفر البطارية ذات السعة الكبيرة البالغة 5200 مللي أمبير في الساعة أساسًا للتشغيل المستمر والمستقر للاعبين الذين لديهم ساعات طويلة من اللعب والاستخدام.من حيث أداء الصورة ، فهي مجهزة بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل 6 لقطات فائقة الوضوح وتكوين التصوير الفوتوغرافي بمستوى احترافي ، وجميع العناصر عالية الجودة التي تجعل الصور مذهلة .

كما يتمتع هاتف Infinix Hot 10 بأداء ممتاز في الترفيه السمعي والبصري. توفر مجموعة شرائح Helio G70 والشاشة كبيرة الحجم التي تمت ترقيتها بحجم 6.78 بوصة للمستخدمين تجربة لعب تفاعلية وغامرة أكثر ، وهي مزودة ببطارية كبيرة تبلغ 5200 مللي أمبير في الساعة لعمر بطارية طويل يوفر متعة لا نهاية لها في أي وقت وفي أي مكان.

ويعد "Infinix Global Jackpot" حدثًا مثيرًا يتضمن جوائز Lucky Prize و Mega Jackpot و Super Jackpot. ويحق للمشاركين الذين قاموا بشراء سلسلة Zero 8 و Note 8 و Hot 10 Series الحصول على فرصة في "Infinix Global Jackpot". يمكن للفائزين المحظوظين الحصول على هاتف Infinix Note 8 الجديد أو الجوائز الكبرى الأخرى مثل السيارات وأجهزة التلفزيون والثلاجات والأجهزة المنزلية. لذا استعد للمفاجآت الرائعة هذا العام! مواعيد السحب كالتالي:

جائزة Lucky Prize خلال الفترة من 11 ديسمبر وحتى 13 يناير ويتم عمل سحب مباشر ، أما جائزة Mega Jackpot فتتم فى الفترة من 11 ديسمبر وحتى 5 يناير ويتم عمل السحب عليها يوم 8 يناير المقبل والجائزة الثالثة Super Jackpot تكون خلال الفترة من 6 يناير وحتى 13 يناير ويتم عمل سحب عليها يوم 15 يناير.