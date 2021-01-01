عاجل.. "تنظيم الاتصالات" ينهي ظاهرة إشراك عملاء المحمول بالخدمات دون علمهم

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:11 م
كود الغاء الخدمات المجاني
كود الغاء الخدمات المجاني
أحمد الشيخ


أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الكود المختصر المجاني * 155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

 

وقال الجهاز في بيان له اليوم الجمعة - حصلت الفجر على نسخة منه -: "يأتي هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتي تتضمن الاشتراك بدون علم وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، مما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد بحيث يستطيع المستخدم التابع لأي شبكة محمول استخدامه مجاناً وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التي تم الاشتراك بها إن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل الغاء كل خدمة من الخدمات على حده".

 

وتابع : "يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الدائم على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لشكواهم وتمكينهم من اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية وتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بها".

 

 


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