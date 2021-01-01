باتشيكو يطالب الزمالك بضم بديل "السعيد"

طلب البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك من إدارة ناديه التعاقد مع بديل قوي لمهاجم القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





ويأتي طلب باتشيكو على خلفية اقتراب مصطفى محمد مهاجم الزمالك من الرحيل عن الفريق في يناير الجاري.





وقال باتشيكو للجنة كرة القدم في الزمالك أن عمر السعيد لن يتمكن من قيادة هجوم الزمالك وأنه لابد من تدعيم خط الهجوم بمهاجم مصري مميز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالإضافة إلى المهاجم الأجنبي المتوقع التعاقد معه في الفترة المقبلة.





يذكر أن الزمالك تمكن من الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز الثالث من 3 مباريات كما أنه يمتلك مباراة مؤجلة.



