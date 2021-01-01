كافاني يعلق على عقوبة إيقافه 3 مباريات





علق إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد على العقوبة التي فرضها الاتحاد الإنجليزي بإيقافه 3 مباريات على خلفية إساءات عنصرية.





وقال مهاجم مانشستر يونايتد إنه يشعر بالارتياح الآن رغم أنه لا يوافق على تفسير الاتحاد للكلمة التي استخدمها وعوقب بسببها أيضا بغرامة قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني (136590 دولارا).





واستخدم كافاني "33 عاما" كلمة "زنجي" في تعليق على إنستجرام بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون الشهر الماضي، قبل أن يعتذر عن الواقعة.





وقال الأوروجواياني بعد ذلك إن الكلمة كانت تعبيرا عن المودة تجاه صديق.





وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان أمس الخميس إن "التعليق الذي ظهر على حساب مهاجم مانشستر يونايتد كان مهينا ومسيئا وغير لائق ويضر بسمعة اللعبة ويخالف لوائح الاتحاد الإنجليزي".





وأوضح يونايتد أن لاعبه قرر عدم الطعن على الاتهام احتراما للاتحاد ومكافحة العنصرية في كرة القدم، وأنه اعتذر بناء على ذلك.





وقال كافاني عبر إنستجرام: "لا أريد الخوض طويلا في هذا الموقف غير المريح. أود إبلاغكم أنني قبلت العقوبة. رغم أنني لا أتفق مع وجهة النظر".





وأكد: "أعتذر عن أي إساءة ربما سببتها الكلمة، التي كانت تعبيرا عن المودة تجاه صديق، لأي شخص".





وأضاف كافاني: "كل التقدير لرسائل الدعم والمودة الكثيرة التي وصلتني. أشعر بالارتياح الآن".





وبسبب العقوبة سيغيب كافاني عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري أمام أستون فيلا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.





كما سيغيب عن مواجهة الفريق في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة ضد مانشستر سيتي ومباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام واتفورد.



