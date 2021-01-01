"العمى" بمهرجان القومى للمسرح





تتوالى العروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر، حيث أقيم العرص المسرحى "العمى" لفرقة المركز الثقافى بطنطا، يومي ٢٩ و٣٠ ديسمبر الجاري على مسرح مركز الجيزة الثقافي، العرض عن رواية جوزية ساراماغو، تأليف موسيقى صادق ربيع، ديكور وملابس محمود الغريب، دراماتورج أحمد عصام، استعراضات سمير نصرى، إخراج السعيد منسي، وبطولة محمد فتح الله، بوسى المنشاوى، ايه سامى، محمد سلامة، مؤمن الشافعى، مصطفى العشرى، محمد سامى، جمال شريف، احمد خفاجى، محمد محسن احمد الرمادى، محمد السيلسى، محمد اسامة، أمل عبد المنعم، عبد الله نافع، إسلام سمير، بدرية صابر، منة ابو زيد، عبد الرحمن نجم، إسراء سمير، حاتم الجيار، رنا فتحى، هاجر عزت.













تدور أحداث العرض في بلد ما أصيب بعض الناس بوباء غامض سمي «العمى الأبيض» وتم حجز هؤلاء المصابين في حجر صحى، حتى لا ينتقل المرض، ومن هنا يبدأ صراع الدراما بين الأفراد وتطور الانفعالات داخل الحجر ومعاناة الأفراد مع الوباء والتجرد من المشاعر الإنسانية مقابل الحاجة إلى الطعام وإشباع الغرائز وتتطور الانفعالات لتصل إلى انتهاك آدمية باقى أفراد الحجر، وتبدأ المجموعة الأخرى فى محاولة التخلص من هؤلاء الأشرار والتضحية بالبعض الآخر فى سبيل بقاء الإنسانية.















