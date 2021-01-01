وزيرة الصناعة: إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الإثنين المقبل













عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – ضم محافظ البنك المركزي ووزراء النقل والمالية والبيئة والتنمية المحلية والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الى جانب ممثل عن وزارة الداخلية وشركة ايجاس حيث تناول الاجتماع الإعداد لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.





وقالت وزيرة التجارة والصناعة ان المعرض يتضمن اطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية ويستهدف التوعية ببرامج التمويل المتاحة في اطار المبادرة الى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير فى مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى بالاضافة الى التوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء ايضاً.





واضافت ان اهم الفعاليات المقترحة للمعرض تتضمن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان واتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء بالاضافة الى مشاركة ممثلي الشركات العالمية لاستعراض تجارب الانتاج وبحث سبل التعاون المقترحة ويتضمن المعرض أيضاً جناح خاص للوزارات والبنوك وشركات التأمين لتعريف المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالشروط الخاصة بالمبادرة للاستفادة منها كما يتضمن عقد ورش عمل للتوعية بخطوات اتمام التحويل والاستفادة الاقتصادية وبرامج التمويل المتاحة.





واوضحت جامع ان الجهات التي ستشارك بالمعرض تتضمن وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة والنقل والداخلية والبترول والإنتاج الحربى إلى جانب البنك المركزي وعدد من والبنوك التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و الهيئة العربية للتصنيع .





ومن جانبه اكد طارق عامر محافظ البنك المركزي حرص البنك على دعم هذه المبادرة القومية وذلك من خلال اتاحة تمويل بفائدة ميسرة لمن يرغب في شراء سيارة تعمل بالغاز الطبيعي الى جانب دعم عملية انشاء محطات الغاز الجديدة خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة، مشيراً في هذا الاطار الى انه سيتم التنسيق مع البنوك للمشاركة في هذه المبادرة واتاحة التمويل اللازم





وبدورها اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اهمية الترويج لهذا المعرض على المستويين المحلي والعالمي باعتباره جزء من خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الاخضر وذلك بهدف الاستفادة من كافة المبادرات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري، مشيرةً الى اهمية اعتبار المعرض برنامج قومي يركز على اسلوب حياة وتوجه دولة نحو النقل المستدام .



