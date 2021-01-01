سعر الدولار اليوم الجمعة 1 -1 -2021 في البنوك المصرية

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:54 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الجمعة أول أيام العام الجديد 2021 ، مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك.


سجل سعر الدولار  مستويات 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بنوك عودة والبنك المصري الخليجي  وبنك مصر إيران،  والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد،  والبنك التجاري الدولي،  وكريدي أجريكول.


وسجل في بنك الاسكندرية 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع،  بينما ظل مستقرا في البنك العربي الافريقي  والأهلي اليوناني عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


من جانب أخر حققت أسعار الدولار أكبر خسارة سنوية منذ 2017، بالرغم من ارتفاعه خلال تعاملات اليوم بعد أن كشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين.

وحقق الدولار نحو خسائر سنوية 7 بالمائة، حيث أدى تحسن النظرة الاقتصادية مع طرح لقاحات كورونا، والتحفيز المالي والنقدي غير المسبوق إلى إضعاف جاذبية العملة الأمريكية.


وتعاني العملة الأمريكية أيضًا من ارتفاع العجز المالي والحساب الجاري الذي لا يظهر أي علامات على التباطؤ.

وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.6 بالمائة ليسجل مستوى 1.2222 دولار، كما صعد مقابل الين الياباني بنسبة 0.07 بالمائة إلى 103.26 ين.

بينما تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.3657 دولار، في حين ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة عند 0.8852 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 89.93، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى منذ أبريل لعام 2018.

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