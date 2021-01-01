ديباي يبتعد عن برشلونة

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:00 ص
ممفيس ديباي
ممفيس ديباي
أمل الحلفاوي
بات من الصعب انتقال الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك نظرا لعدم وجود الإمكانيات المادية الكافية لشراء اللاعب، حسب ما أكدت تقارير صحفية، والتي أشارت إلى أن عقد ديباي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وكان سعى برشلونة لضم ديباي بناءًا على توصيات من المدرب رونالد كومان، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضية، ولكن النادي الكاتالوني لم يلبي طلبات ليون المالية للتخلي عنه.

يشار إلى أن ديباي صاحب الـ27 عاماً، يحظى باهتمام العديد من الأندية، أبرزها يوفنتوس وباريس سان جيرمان، في حين أكد مدير ليون بأن اللاعب لن يرحل في يناير.

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