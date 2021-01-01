هشام توفيق: حل مشكلات مع مستثمرين عمرها أكثر من 10 سنوات (فيديو)

قال وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، إنه كان يوجد مشكلات معلقة مع مستثمرين وشركات عمرها 10 سنوات، مثل مشكلة شركة إعمار بخصوص قطعة الأرض التي تملكها في المقطم، وتم حل المشكلة وعاد المشروع الخاص بهم للعمل مرة أخرى.





وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لدينا مشروع يهم قطاع كبير من المستثمرين في البورصة، وهو شركة النيل لحليج الأقطان، وتم خصخصتها في للبيع عام 1998، وفي عام 2011 تم صدور حكم لا يمكن تنفيذه، بإعادة الشركة مرة أخرى للدولة، بعد ما تم عمليات كثير عليها في البورصة.



