هشام توفيق: حل مشكلات مع مستثمرين عمرها أكثر من 10 سنوات (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:42 ص
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كـسـاب أحـمـد
قال وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، إنه كان يوجد مشكلات معلقة مع مستثمرين وشركات عمرها 10 سنوات، مثل مشكلة شركة إعمار بخصوص قطعة الأرض التي تملكها في المقطم، وتم حل المشكلة وعاد المشروع الخاص بهم للعمل مرة أخرى. 

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لدينا مشروع يهم قطاع كبير من المستثمرين في البورصة، وهو شركة النيل لحليج الأقطان، وتم خصخصتها في للبيع عام 1998، وفي عام 2011 تم صدور حكم لا يمكن تنفيذه، بإعادة الشركة مرة أخرى للدولة، بعد ما تم عمليات كثير عليها في البورصة.

وتابع: انتظرنا حتى صدر قانون يمكن الحكومة من إعادة التفاوض مرة أخرى، واستعدنا الشركة، وهو ما فتح الباب لتضاعف التداول من 400 مليون إلى ما أكثر من مليار وربع.

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