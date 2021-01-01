محافظ الشرقية: توجيهات رئاسية بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحي

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من 44 % من مشروعات قطاع الإسكان، لافتا أنه سيتم الانتهاء من تغطية أكثر من 70 % من القرى للقضاء على مشكلة الصرف الصحي.





وتابع "غراب" خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في أقرب وقت.



