محافظ الشرقية: توجيهات رئاسية بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحي
الجمعة 01/يناير/2021 - 07:17 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من 44 % من مشروعات قطاع الإسكان، لافتا أنه سيتم الانتهاء من تغطية أكثر من 70 % من القرى للقضاء على مشكلة الصرف الصحي.
وتابع "غراب" خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في أقرب وقت.
وأضاف أن محافظة الشرقية بها 590 قرية سيتم الانتهاء خلال العام القادم من توصيل مشروعات الصرف الصحي إلى 301 قرية، كما إنشاء صوامع بتكلفة 220 مليون جنيه، وفي مجال الصحة تم صرف 7 مليون جنيه، كما تم رصف 110 كيلو بتكلفة 250 مليون جنيه.
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