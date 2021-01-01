وزير قطاع الأعمال: ما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة الماضية يعتبر بداية فقط (فيديو)

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن ما تم إنجازه من أعمال التطوير في المشروعات المختلفة يعتبر بداية فقط، موضحا: "إحنا لسه في أول الطريق".





وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم اختراق كل القطاعات في البنية التحتية والتي تشمل تغيير وتعديل قوانين وتعديل لوائح أيضا.



