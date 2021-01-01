وزير قطاع الأعمال: ما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة الماضية يعتبر بداية فقط (فيديو)
الجمعة 01/يناير/2021 - 05:33 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن ما تم إنجازه من أعمال التطوير في المشروعات المختلفة يعتبر بداية فقط، موضحا: "إحنا لسه في أول الطريق".
وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم اختراق كل القطاعات في البنية التحتية والتي تشمل تغيير وتعديل قوانين وتعديل لوائح أيضا.
وتابع وزير قطاع الأعمال، أن المحور الثاني الذي تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، هو وضع خطط عمل لعدد من الشركات الأكثر تأثيرا في المجتمع، سواء الخاسرة أو الأكثر تعثرا أو الناجحة.
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