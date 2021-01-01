محافظ كفر الشيخ: تطوير مستشفى الطوارئ بتكلفة مليار جنيه (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:41 ص
جمال نور الدين
جمال نور الدين
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة خلال عام 2020 شهدت العديد من الإنجازات في جميع القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاعات الصحة والنقل والتعليم.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، سيتم الانتهاء من مستشفى الأورام في 30 يونيو القادم لخدمة جميع أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة أيضا، لتخفيف آلام المرضى وعدم تحمل مشقة وعناء الانتقال إلى مستشفى محافظة الغربية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه جار العمل في مستشفى الطوارئ بتكلفة مليار جنيه، كما تم رفع كفاءة المستشفيات في المحافظة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

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