قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم،  تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

وقالت المصادر، أن الزمالك تقدم بعرض رسمي للجونة من أجل ضم والتر بواليا مقابل مليون و800 الف دولار بالإضافة إلى كريم بامبو وعمر السعيد مهاجم القلعة البيضاء.

وأضافت، أن العرض الأقوى لضم بواليا كان من بيراميدز الذي وصل قيمته إلى مليوني و500 ألف دولار، لكن رغبة اللاعب حسمت الموقف بالانضمام للأهلي، بالإضافة إلى العلاقك الجيدة التي تربط الخطيب رئيس القلعة الحمراء برئيس الجونة.

ومن المنتظر أن يظهر اللاعب في التتش بعد غد السبت وسيتم قيده محليا وأفريقيا، على يكون جاهز للمشاركة أمام سونيديب بطل النيجر في إياب الدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

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