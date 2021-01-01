رئيس هيئة البريد: إحنا في خدمة أصحاب المعاشات (فيديو)

أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، أنه حريص على تنفيذ تعليمات البنك المركزي وتتواكب معها للتيسير على المواطنين أصحاب المعاشات قررت إعفائهم من رسوم فتح حساب ورسوم إصدار البطاقات ورسوم التحويلات والرسوم الإدارية ورسوم المصادقات.

وتابع الدكتور شريف فاروق، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هيئة البريد بنك الإدخار الأقدم في مصر، لافتا أنه يمتلك آلاف مكتب بريد في جميع محافظات الجمهورية، ونقوم بعمليات التحويل بين البنوك المختلفة.



