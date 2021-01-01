محافظ كفر الشيخ: تخصيص 210 مليون جنيه لتطوير الطرق (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه تم تخصيص 210 مليون جنيه لتطوير الطرق مثل الطريق الدائري الغربي، والدائري الغربي، لتخفيف التكدس المروري، كما تم شق محور سعد زغلول لربط الغرب بالشرق ولخدمة المشروعات السكنية الجديدة التابعة لتحيا مصر.





وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": كما تم الانتهاء من المرحلة الأولي من تطوير طريق كفر الشيخ دسوق بتكلفته وصلت إلى مليار و26 مليون جنيه.



