شاهد.. بث مباشر لاحتفالية رأس السنة من كوبري تحيا مصر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:34 م
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
أمنية فوزي
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، بثًا مباشرًا لـ احتفالية كوبري "تحيا مصر" مساء اليوم الخميس.
وتقوم الشركة المتحدة، ببث موحد ومباشر على قنواتها يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى وتاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر". 

وتتضمن الاحتفالية أكبر عروض ألعاب نارية فى وتاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر"، وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتزامن مع مدن العالم، حيث اشتهرت فى السنوات الماضية، مجموعة من عواصم العالم، بالتحضير لتلك المناسبة، بوجود عد تنازلى على أبرز ملامحها.

حيث تعتبر الاحتفالية الأولى من نوعها، وتعتبر من أبرز الوسائل للترويج للسياحة فى مصر، والتعرف على أبرز معالمها..

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