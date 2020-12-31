عاجل.. تحسن الحالة الصحية لوائل الإبراشي ونقله من الرعاية المركزة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشفت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل عن تحسن حالته الصحية وخروجة من غرفة العناية المركزة عقب سوء حالته منذ ساعات قليلة بسبب فيروس كورونا المستجد

وكان الإعلامي وائل الإبراشي قد تعرض لمضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة.

ويقدم الإعلامي وائل الإبراشي برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وائل الابراشي الفجؤ اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ 40 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. الأهلي يضع المنبوذ على قائمة الانتظار

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

شاهد.. بث مباشر لاحتفالية رأس السنة من كوبري تحيا مصر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. ابنة الراحل فريد شوقي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بـ"كورونا" (فيديو)

خاص لـ"الفجر الفني"..مسحة جديدة لرجاء الجداوي وظهور النتائج

عاجل.. المطربة رحمة تكشف لـ"الإبراشي" تطورات حالتها بعد تدهور صحتها إثر إصابتها بـ"كورونا"

بعد إصابتها بكورونا.. المطربة رحمة تكشف تطورات حالتها الصحية

عاجل| بعد شائعات إصابته بـ"كورونا".. سناء شافع يكشف تطورات حالته الصحية

ابنة رجاء الجداوي تتذكر والدتها بهذه الصورة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 م

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

11:15 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

11:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»