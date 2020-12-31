عاجل.. تحسن الحالة الصحية لوائل الإبراشي ونقله من الرعاية المركزة
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:36 م
مي مرسي
كشفت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل عن تحسن حالته الصحية وخروجة من غرفة العناية المركزة عقب سوء حالته منذ ساعات قليلة بسبب فيروس كورونا المستجد
وكان الإعلامي وائل الإبراشي قد تعرض لمضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة.
ويقدم الإعلامي وائل الإبراشي برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية.
وكان الإعلامي وائل الإبراشي قد تعرض لمضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة.
ويقدم الإعلامي وائل الإبراشي برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية.
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