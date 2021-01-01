أسعار الدولار أمام الدولار اليوم الجمعة 1-1-2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات العام الجديد 2021 اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك.

سجل سعر الدولار  مستويات 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بنوك عودة والبنك المصري الخليجي  وبنك مصر إيران،  والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد،  والبنك التجاري الدولي،  وكريدي أجريكول.


وسجل في بنك الاسكندرية 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع،  بينما ظل مستقرا في البنك العربي الافريقي  والأهلي اليوناني عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


من جانب أخر حققت أسعار الدولار أكبر خسارة سنوية منذ 2017، بالرغم من ارتفاعه خلال تعاملات اليوم بعد أن كشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين.

وحقق الدولار نحو خسائر سنوية 7 بالمائة، حيث أدى تحسن النظرة الاقتصادية مع طرح لقاحات كورونا، والتحفيز المالي والنقدي غير المسبوق إلى إضعاف جاذبية العملة الأمريكية.


وتعاني العملة الأمريكية أيضًا من ارتفاع العجز المالي والحساب الجاري الذي لا يظهر أي علامات على التباطؤ.

وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.6 بالمائة ليسجل مستوى 1.2222 دولار، كما صعد مقابل الين الياباني بنسبة 0.07 بالمائة إلى 103.26 ين.

بينما تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.3657 دولار، في حين ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة عند 0.8852 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 89.93، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى منذ أبريل لعام 2018.

أخبار تهمك

ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

قرينة الرئيس السيسي: لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل

منذ ساعة و 18 دقيقة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ ثلث ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

10:44 م

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

10:00 م

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

07:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»