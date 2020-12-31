خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:08 م
والتر بواليا
والتر بواليا
أشرف عبد الناصر
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم،  تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

وقالت مصادر بالقلعة الحمراء في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، إن الصفقة كلفت المارد الأحمر 2 مليون دولار، على أن يتم دفعهم بنظام التقسيط حيث سيدفع مسئولو الأهلي مليون دولار وسيتم تقسيط باقي المبلغ إلى 4 دفعات على مدار عام 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الفجر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ 43 دقيقة

قرينة الرئيس السيسي: لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل

منذ ساعة و 17 دقيقة

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 10 ساعة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

10:44 م

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

10:00 م

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

07:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»