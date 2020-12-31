خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.





جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.





وقالت مصادر بالقلعة الحمراء في تصريحات خاصة للفجر الرياضي ، إن الصفقة كلفت المارد الأحمر 2 مليون دولار، على أن يتم دفعهم بنظام التقسيط حيث سيدفع مسئولو الأهلي مليون دولار وسيتم تقسيط باقي المبلغ إلى 4 دفعات على مدار عام 2021.



