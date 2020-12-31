تفاصيل عقد شيكابالا الجديد مع الزمالك

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقاءه مع القلعة البيضاء، بعد أن وقع على تجديد عقده مع الفريق لمسومين إضافيين.





واجتمعت لجنة الكرة بالزمالك مع اللاعب خلال الساعات الأخيرة الماضية، وشهدت الجلسة توقيع اللاعب على تجديد عقده مع الفارس الأبيض موسمين إضافيين.





ويحصل شيكابالا على 11 مليون جنيه في الموسم، حيث ينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم الحالي.





وفاز الزمالك على فريق سموحة السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.



