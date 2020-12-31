21 % خسائر أسعار النفط السنوية بنهاية 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
 سجلت أسعار النفط خسائر سنوية بأكثر من 21 بالمائة، بالرغم من ارتفاعها بنهاية التعاملات اليوم الخميس.


ووصلت أسعار الخام في 2020 إلى أدنى مستوياتها في أبريل، مع انهيار الطلب على الوقود بسبب الوباء، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا. 

وانخفض "نايمكس" إلى النطاق السالب لأول مرة على الإطلاق، كما تراجع "برنت" إلى 15.98 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 1999.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار  الخام بأكثر من الضعف عن أدنى مستوياتها في أبريل، حيث عزز بدء التطعيمات ضد فيروس كورونا الطلب في الربع الأخير، وتعافت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في حوالي 10 أشهر.

لكن لم تتخلص الأسعار بشكل كامل من تداعيات الوباء، ليسجل خام "نايمكس" خسائر سنوية بنحو 21.4 بالمائة، كما تراجع "برنت" بنسبة 22.5 بالمائة

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنحو 0.8 بالمائة إلى 48.52 دولار للبرميل، ليسجل مكاسب فصلية بنحو 25.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنسبة 0.2 بالمائة إلى 51.73 دولار للبرميل.

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