سواريز يظهر في ثوب البطل مع أتلتيكو مدريد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:31 م
لويس سواريز
لويس سواريز
وكالات
يظهر الأوروجوياني لويس سواريز قدراته مع اتلتيكو مدريد بعد أن غادر برشلونة فريقه السابق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأظهرت إحصائيات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز أحرز هدفاً من كل تسديدتين له على المرمى مع "الروخيبلانكوس" هذا الموسم.

وأحرز سواريز ثمانية أهداف في 11 مباراة بما يعادل 29% من إجمالي اهداف الفريق هذا الموسم، بينها آخر ثلاثة من إجمالي ستة أهداف، هدفين في الفوز على إلتشي 3-1 وهدف الفوز على خيتافي.

ويبلغ متوسط أهداف المهاجم الأوروغواياني في المباراة 0.72 هدفا في المباراة.

وقال مدربه دييجو سيميوني عند ضم سواريز "حين كان لدينا فالكاو في حالة جيدة، وكذلك كوستا وغريزمان، كنا نقترب من المنافسة حتى النهاية في كل المسابقات".

ويرفع أداء سواريز حتى الآن من آمال مدربه حتى أنه لم يصل حتى الآن إلى معدل تهديف دييغو كوستا (0.77) في موسم (201 3-2014) ورادميل فالكاو (0.82) في موسم 2012-2013.

ويقترب سواريز من الاثنين ويتفوق على باقي من لعب للأتليتي في عصر سيميوني بما في ذلك أنطوان غريزمان، العلامة التهديفية للفريق بين 2014 و2019 والذي بلغ أعلى معدل تهديفي له 0.59.

كما يتفوق على هدافين آخرين مروا بالنادي مثل ديفيد فيا (0.35) والفارو موراتا (0.35) وفرناندو توريس (0.36) وماريو مانزدكيتش (0.42).

وسجل سواريز في ستة مباريات من أصل 11 للأتليتي هذا الموسم: هدفين أمام غرناطة (6-1) وهدف في مرمى سيلفا فيجو (0-2) وهدف أمام بيتيس (2-0) وهدف أمام قادش (4-0) وهدفين أمام إليتشي (3-1) وهدف أمام خيتافي (1-0). وافتتح التسجيل في ثلاث مباريات وكان صاحب الفضل في فوز فريقه وحصد تسع نقاط.

وسجل سواريز هذا الموسم كل أهدافه من داخل منطقة الجزاء، منها هدفا بالرأس وهدف بيمناه بالإضافة إلى خمسة أهداف بيسراه.

وأحرز المهاجم الأوروغواياني سبعة من هذه الأهداف من اللمسة الأولى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لويس سواريز رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة إليتشي

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

قرينة الرئيس السيسي: لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ 19 دقيقة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 10 ساعات

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين

ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

10:00 م

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

07:56 م

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

08:30 م

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»