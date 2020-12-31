البابا تواضروس: المستشار عدلي منصور إنسان وقور يحمل مصر في قلبه (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه في يناير 2014 كانت المرة الأولى التي يزورنا فيها رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور وجاء في عيد الميلاد بعد أحداث مهمة مرت على الوطن وكانت المرة الأولى التي يزور فيها رئيس جمهورية الكنيسة.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن المستشار عدلي منصور إنسان وقور، يحمل مصر في قلبه، ويحمل رؤية قانونية لأمور الحياة.

وتابع المستشار عدلي منصور، قال له جملة راسخة في ذهنه وهي "القانون هو فن تنظيم الحياة" مشيرا إلى أن حديثه كان جيدا وأنه حتى الآن يقابله بكل ترحاب وفرح ويشعر بمحبته.

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عدلي منصور البابا تواضروس

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