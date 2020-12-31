البابا تواضروس: المستشار عدلي منصور إنسان وقور يحمل مصر في قلبه (فيديو)

قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه في يناير 2014 كانت المرة الأولى التي يزورنا فيها رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور وجاء في عيد الميلاد بعد أحداث مهمة مرت على الوطن وكانت المرة الأولى التي يزور فيها رئيس جمهورية الكنيسة.





وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن المستشار عدلي منصور إنسان وقور، يحمل مصر في قلبه، ويحمل رؤية قانونية لأمور الحياة.



